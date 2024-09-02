В чебоксарском лицее № 4 открылся первый в Чувашии школьный технопарк «Кванториум»

Хайтек для школьников

«У мальчишек и девчонок появилась уникальная возможность погрузиться в захватывающий мир технологий и инноваций. «Кванториум» расположился в сердце юго-западного района. И посещать его смогут не только ребята из лицея, но и других ближайших школ», — сообщил в своем телеграм-канале министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

Здесь они будут обучаться на высокотехнологичном оборудовании под руководством опытных наставников, проходить практические занятия по 3D-моделированию, физике, биологии и химии.

Планируется тесное сотрудничество технопарка с вузами и ведущими предприятиями Чувашии. По оценкам экспертов, такая практика поможет ребятам в выборе будущей профессии. Кстати, лицей № 4 уже подписал соглашение о сотрудничестве с ЧГУ имени И.Н. Ульянова и АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».

Открытие школьного технопарка прокомментировал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев: «Он станет новой ступенью в образовании для юных энтузиастов и творцов. IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, Экоквантум, Хайтек. Выражаю уверенность, что эти актуальные направления будут пользоваться спросом у подрастающего поколения».

Сейчас в республике действует четыре технопарка «Кванториум». В ближайшее время планируется открытие еще одного — на базе лицея № 44 города Чебоксары. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Образование». В прошлом году республика прошла конкурсный отбор Минпросвещения России, из федерального бюджета было выделено 42 млн рублей.