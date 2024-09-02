Лекторы общества «Знание» провели встречи с юными жителями Чувашии

Как избежать скользкой дорожки

Это был очень продуманный и уж точно весьма полезный ход Российского общества «Знание». Все лето в детском оздоровительном лагере «Солнышко» отдыхали не совсем простые детки. Они состоят на профилактическом учете. Проще говоря, успели, несмотря на юный возраст, совершить настоящие противоправные поступки. Лекторы-просветители проводили профилактические беседы, помогали воспитателям сделать так, чтобы у этих детей больше не возникали мысли нарушить закон.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова на своих встречах с ребятами обсудила важность здоровья подрастающего поколения. Она акцентировала внимание на том, что именно от них зависит будущее нашей страны. «Воспитание здорового поколения — одна из ключевых задач, стоящих перед государством. Люди, обладающие хорошей физической подготовкой, становятся более уверенными и решительными. Кроме того, регулярные занятия спортом являются мощным инструментом для предотвращения девиаций среди молодежи», — прокомментировала Федорова.

В рамках секции «Знание. Карьера» перед ребятами выступил тренер фитнес-клуба «Джус» и победитель городских и республиканских соревнований по пауэрлифтингу Данила Журавлев. Он рассказал о значении здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок.

Автор этих строк и по совместительству лектор Российского общества «Знание» посвятил свой рассказ одной из актуальнейших тем — информационной безопасности. Молодая неразумность то и дело приводит к преступлениям — кто-то, поверив обещаниям в сети, занимается незаконным обналичиванием средств, кто-то выполняет роль курьера для преступных групп, а кто-то просто по детской дурости называет данные банковской карты родителей преступникам. И вместо получения обещанной «голды» в игре на смартфоне семья теряет все накопления.

Тема важна, и потому за минувший год корреспондент «Советской Чувашии» говорил об этом не только с детьми. Встречи на тему информационной безопасности проходят регулярно в Росгвардии, ФССПЮ, ФСИН республики. И это шанс уберечь население любимой Чувашии от опасностей современного мира.

КСТАТИ

О столице — в подробностях

Российское общество «Знание» запустило в школах Чувашии просветительский проект, посвященный 555-летию Чебоксар.

Основные мероприятия в честь Дня города уже отгремели, однако празднование красивой даты продолжается. «Чебоксары: вчера, сегодня, завтра» — просветительский проект под таким названием об историческом и природном наследии, достижениях региона и его столицы филиал Российского общества «Знание» в Чувашии запустил летом в детских оздоровительных лагерях, а с началом учебного года он стартовал в школах республики — не только в Чебоксарах, но и в муниципалитетах.

«Очень важно, чтобы дети знали историю, культуру своего народа и своего родного края. При подготовке проекта мы постарались сформировать пул лекторов таким образом, чтобы информация была разносторонней, разноформатной, а главное — интересной. Сегодня мы видим, что та информация, которой делятся лекторы, действительно интересна ребятам, они активно участвуют в мероприятиях, задают вопросы, а порой рассказывают свои семейные истории, связанные с регионом», — отметила директор филиала Российского общества «Знание» Ирина Юркина.

С начала реализации проекта филиал Российского общества «Знание» в Чувашской Республике провел более 90 лекций, в которых приняли участие порядка трех тысяч человек.