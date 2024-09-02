ВИЧ — не приговор, но важно своевременно начать терапию

К белой брендированной «ГАЗели» центра СПИД Чувашии, припаркованной перед торговым центром «Каскад», очереди с двух сторон. «Я на ВИЧ-инфекцию проверяюсь ежегодно, когда прохожу медосмотр. Но раз уж появилась возможность быстренько, между делом, пройти тестирование — конечно же, решила ею воспользоваться. И всем рекомендую», — рассказывает Диана. Девушка вышла с работы на обед и торопится обратно, но стоящие перед ней женщины пропускать вперед себя не соглашаются — у пенсионерок тоже срочные дела. Впрочем, очередь продвигается быстро, а результат тестирования объявляется буквально через пару минут после взятия пробы…

Начало регулярных выездов тест-мобиля «в народ» Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приурочил к 35-летию учреждения. В далеком 1989 году, после резонансных случаев вспышек новой тогда для страны инфекции, подобные центры были открыты во многих городах Советского Союза, чтобы предотвратить катастрофическое развитие эпидемии. Надо сказать, с этой главной своей задачей центр справился. И продолжает борьбу с вирусом, «вооружившись» самыми современными знаниями, методиками, техническими средствами. Специально оборудованный микроавтобус для проведения выездных тестирований населения был приобретен при поддержке правительства и Минздрава Чувашии. Впервые с ним чебоксарцы и гости столицы познакомились на праздновании 555-летия города, а теперь тест-мобиль начинает выезжать в сельские территории республики, жители которых не всегда могут добраться до Чебоксар, чтобы пройти тестирование в самом центре.

…Пока одни специалисты берут анализ на кровь, другие общаются с теми, кто ждет своей очереди: рассказывают о том, чем опасен вирус иммунодефицита человека и как избежать заражения. Регулярно помогают в проведении подобных акций представители «Красного креста», волонтеры-медики. «Да мы не ради ВИЧ, мы хотим сахар и холестерин свой узнать, сказали, что вы такие анализы тоже делаете», — почти хором сообщают пожилые женщины в очереди, словно стесняясь своего участия в экспресс-тестировании на ВИЧ-инфекцию.

«И это напрасно! — комментирует главный врач центра СПИД Чувашии Наталья Гимранова. — Чем раньше выявлена инфекция в организме и начата соответствующая терапия, тем выше шансы избежать ее перехода в опасную для жизни человека стадию иммунодефицита. А половой путь заражения ВИЧ, которого так смущаются некоторые наши пациенты, не единственный: вирус может попасть в организм при использовании нестерильных шприцов, игл и другого инструмента во время лечебных, косметологических процедур, прокола ушей и других манипуляций. Также, кроме передачи инфекции через кровь и лимфу, есть так называемый «вертикальный» путь: от матери — младенцу. Надо понимать, что регулярно проверяя ВИЧ-статус, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и оберегаете своих близких».

«А что происходит, если в ходе экспресс-тестирования у человека обнаруживается ВИЧ?» — поинтересовался корреспондент «СЧ». «Мы приглашаем его к нам в центр, где уже после повторного обследования принимаем решение о дальнейшей тактике терапии. Здесь уже, повторюсь, важно вовремя начать прием специальных препаратов — наши пациенты получают их бесплатно», — пояснила Наталья Гимранова.

КСТАТИ

Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о выделении в 2024 году из резервного фонда Кабинета министров Чувашской Республики 528 тыс. рублей республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Средства направлены на приобретение экспресс-тестов для выявления антител к ВИЧ-инфекции, к вирусу гепатита C и антигенов вируса гепатита B.

Филипп Афанасьев

Публикуется в рамках проекта «Доступная медицина», выходящего при поддержке Минцифры Чувашиии