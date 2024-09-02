Когда возраст не помеха

Погожие сентябрьские дни — прекрасное время для занятий физическими активностями. Для пациентов гериатрического отделения Республиканского клинического госпиталя ветеранов состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Под чутким руководством волонтера-медика Ксении Ириневой участники оздоровительного мероприятия быстро освоили правильную технику ходьбы с палками. Особенно они оценили комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц и суставов.

По признанию пациентки Зои Яковлевой, бережное отношение к здоровью вкупе с грамотными действиями медиков дают прекрасный эффект. «Я очень рада, что научилась правильной технике скандинавской ходьбы, так как собираюсь заниматься самостоятельно», — подчеркнула она.

Примечательно, что скандинавская ходьба в отличие от многих других видов спорта доступна для старшего поколения. Ведь во время занятий задействуются до 90% мышц тела, включая руки, плечи и спину, и больших усилий прилагать не нужно.

Как сообщили в Минздраве Чувашии, тренировки проходят в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение». В первом полугодии 2024 года ходьбу с палками освоили около 150 человек.