Подвели итоги выборов и проверили эффективность автоклубов

«Взялись за дело — надо его исполнять…»

Открывая еженедельную планерку, Глава Чувашии обратил внимание на несколько важных событий ближайших дней. Среди них — семейный фестиваль «Дружи с финансами», который пройдет в субботу. Мероприятие, приуроченное к Году семьи в России, проведет Национальная библиотека Чувашии при поддержке Минфина, Минкультуры и Минтруда республики. Тему финансового просвещения также включат в повестку следующего информдня, напомнил Олег Николаев. На встречах с жителями муниципалитетов будет рассказано о программе долгосрочных сбережений.

Обсудили на совещании и основные события прошлой недели. Предварительные итоги Единого дня голосования в Чувашии озвучил председатель Избирательной комиссии Чувашии Геннадий Федоров. Главное — выборы в органы местного самоуправления признаны состоявшимися и действительными. «Солидное количество избирателей изъявили свою волю, определив таким образом путь развития территорий», — отметил Глава Чувашии. И поблагодарил за слаженную работу по подготовке и проведению выборов на всех этапах.

ПОРУЧЕНИЕ. Синхронизировать работу по модернизации учреждений культуры. Eскорить процессы контрактации.

Контроль и ответственный подход — залог успеха любого предприятия, будь то проведение выборов или строительство социального объекта. О том, как сегодня возводятся и обновляются досуговые учреждения, доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

В республике в этом году строится шесть сельских домов культуры по типовым проектам. В деревне Илебары Козловского округа клуб в целом готов. На сегодня подрядчик устраняет замечания отдела государственного строительного надзора Минстроя Чувашии. Лишь после этого можно говорить о торжественном открытии.

Свой «островок» культуры должен появиться этой осенью и в деревне Бакашево Батыревского округа. Здание готово на 64%. Аукционы на обустройство систем газо- и теплоснабжения, а также на благоустройство пришлось проводить повторно, поэтому и возникла задержка. По словам главы округа Рудольфа Селиванова, подрядчика смогли определить только со второй попытки, объект планируется сдать в срок.

Возведено здание Дома культуры на 49 мест в деревне Ойкас-Кибеки Вурнарского округа, до 15 октября муниципалитету нужно привести в порядок территорию. Почти готов и Дом культуры в Салабайкасах Чебоксарского округа. К завершению близятся работы и на стройплощадке клуба в селе Ядрино Ядринского округа. Дальше — дело за благоустройством.

А вот в деревне Верхнее Аккозино Красночетайского округа строительство клуба задержалось.

Дословно Глава Чувашии на планерке обозначил важность максимального участия представителей органов власти в эстафете «Советской Чувашии».

Тревожит сокращение числа команд органов исполнительной власти и муниципальных округов. В этот раз от них на старт были заявлены 12 и 17 команд соответственно. Всего в легкоатлетической эстафете приняли участие 800 человек и 115 команд.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность массовых спортивных мероприятий. Он акцентировал внимание на развитии новых подходов при реализации таких проектов, как это делает «Советская Чувашия».

«Я обратил внимание, что отсутствовали руководители органов власти, такое безразличие недопустимо, я прошу сделать выводы. События такого уровня должны быть в графике каждого из нас. Такие активности надо поддерживать, в том числе и через личное участие. Такая задача поставлена Президентом Владимиром Путиным — 70% населения должно вести активный образ жизни. Задача серьезная и требует больших организационных усилий. Мы приближаемся к 60% рубежу, и есть поле для серьезной работы», — отметил руководитель региона.

До конца сентября объект нужно сдать, но техническая готовность здания — всего 35%. Министр обеспокоена, что подрядчики могут не успеть. Однако глава округа Иван Михопаров настроен оптимистично: он заверил, что работы за последнее время значительно продвинулись.

В этом году на капремонт 20 домов культуры в 16 муниципальных образованиях из республиканского и федерального бюджетов выделено 305 млн рублей, рассказала Светлана Каликова. Большинство округов успели вовремя законтрактоваться. В шести муниципалитетах объекты почти или полностью готовы. В Алатыре, а также в деревне Мокры Канашского округа и селе Чепкас-Никольское Шемуршинского округа пришлось продлить сроки окончания работ. До конца сентября должны быть сданы еще девять домов культуры.

Проблемными — из-за того что не были заключены контракты на некоторые виды работ — остаются объекты в двух муниципалитетах. Это Дворец культуры в Алатыре и клуб в селе Янгорчино Вурнарского округа. Отдельное внимание министр уделила капремонту Дома культуры в деревне Старочелны-Сюрбеево Комсомольского округа. На все работы там предусмотрено 32,5 млн рублей. Срок выполнения — 1 октября, однако готовность составляет лишь 63%.

«Выехав в деревню, обсудили с подрядчиком ситуацию. Муниципалитет держит под пристальным контролем данный объект. Рассчитываем, что все работы будут завершены вовремя», — сказала руководитель Минкультуры Чувашии.

Оценили участники заседания и деятельность автоклубов. Всего их в Чувашии 10. Два автоклуба уже давно на службе Канашского и Батыревского округов. По нацпроекту «Культура» в 2023 году «ДК на колесах» получили Аликовский, Цивильский и Шумерлинский округа, а в 2024-м благодаря поддержке республики спецтранспортом обзавелись Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Ядринский и Янтиковский округа.

Правда, не все муниципалитеты активно используют возможности мобильного «дома культуры». Лучше всего работает автоклуб в Шумерлинском муниципальном округе. За сезон он провел четыре десятка выездов и порадовал более трех тысяч зрителей. А вот в Моргаушском округе полученный в начале весны «фургон» выезжал только дважды. Оказалось, местные власти не могли найти водителя. А ведь жители глубинки всегда с нетерпением ждут выездные концерты, заметила министр. Особенно летом, когда отмечаются День России, Акатуй, День республики и другие особенные даты. Кстати, 5 сентября в республику поступили три новеньких автоклуба, еще один прибудет к концу месяца. Их обладателями станут муниципалитеты, прошедшие конкурсный отбор.

«Казалось бы, обновление культурных учреждений — направление долгожданное для людей и муниципалитетов. В это вкладываются немалые средства. Но ход их освоения, сроки реализации проектов оставляют желать лучшего», — взял на заметку проблемные вопросы Олег Николаев. «Что мешало вовремя поработать с подрядчиками?» — обратился он к главам округов.

Сделал замечание и по поводу работы автоклубов предложив Минкультуры, если есть необходимость, «ужесточить» критерии отбора среди муниципалитетов, подающих заявку на приобретение автоклуба.

«Мы выделяем средства, чтобы велась реальная работа и культурные мероприятия были доступны всем, в том числе жителям отдаленных сел и деревень Чувашии. Если взялись за дело, надо его исполнять. Тогда и результаты работы порадуют, и люди будут довольны», — подчеркнул руководитель региона.

Завершилась планерка во многом приятным для «СЧ» моментом. Министр спорта Чувашии Василий Петров доложил об итогах проведения 86-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

Как прошел забег, читайте на стр. 1, 4, 5, 8.