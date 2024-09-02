В Новочебоксарске родилась третья тройня за семь лет

В отделе ЗАГС администрации города Новочебоксарска состоялась государственная регистрация рождения первой тройни в этом году.

Чудо свершилось в молодой семье Артема и Анны Манучарян. Малыши, два мальчика и девочка, появились на свет 27 августа в Чебоксарах.

Регистрация рождения тройняшек для Новочебоксарска, да и всей Чувашии — событие редкое, а потому запоминающееся, отмечают в пресс-службе администрации города. Так, за последние семь лет в местном отделе ЗАГС оно произошло всего три раза: в 2019-м, 2022-м и нынешнем году.