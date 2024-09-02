Кто в поля, а кто за парты

На еженедельном совещании обсудили поддержку фермеров и ремонт школ.

Традиционная планерка Главы Чувашии прошла в этот раз не в понедельник, а во вторник. Причина уважительная — День знаний, перенесенный нынче на второе сентября. «Чтобы каждый смог поучаствовать в праздничных мероприятиях, посвященных началу учебного года», — сказал руководитель республики Олег Николаев. Среди главных тем недели он также отметил активную уборочную страду на полях — хорошая погода позволяет быстрее завершить сборы урожая, пусть и с небольшим отставанием из-за августовских дождей.

ПОРУЧЕНИЕ. ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ, КАК ХОЗЯЙСТВА ОТРАБОТАЛИ СЕЗОН И ВЫПОЛНИЛИ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

«Необходимо проконтролировать, как используются технологии, удобрения, средства для защиты растений, бережно ли фермеры относятся к земле. Исходя из этого, нужно работать над повышением урожайности. Главная задача — эффективное использование каждого гектара земли», — обозначил руководитель региона.

Тему продолжил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он рассказал о недавно прошедшем фермерском слете в Ядринском округе, где также состоялось выездное заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Чувашии и коллегии Минсельхоза республики (подробности «СЧ» сообщала в предыдущем номере).

«Когда фермеры собираются на одной площадке и в полуофициальной обстановке, получается более открытый и живой диалог», — заметил Артамонов. Всего форум объединил свыше 250 участников. Представители малого агробизнеса делились своими успехами, заботами, идеями, планами. Задачей мероприятия, кроме подведения итогов уборочных работ, было выслушать и взять на вооружение конкретные предложения тех, кто трудится на земле, отметил вице-премьер. Свежие идеи, по его словам, нужны для сельхозсоставляющей Комплексной программы социально-экономического развития республики на ближайшую пятилетку.

«Мы получаем хорошие результаты от государственной поддержки, направленной на развитие АПК. Главное, чувствуется большая вовлеченность молодых фермеров», — одобрил инициативы Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ. ЗАВЕРШИТЬ В ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

О том, как в республике прошел День знаний, и сколько школьников сели за парты, отчитался министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

В 18 техникумах и колледжах и 12 вузах республики в новом учебному году будут обучаться порядка 69 тыс. студентов, из них более 18 тыс. — первокурсники. В общеобразовательных организациях к занятиям приступило свыше 152 тыс. учеников, первоклашек нынче набрано 14 тыс. Рекорд этого года побила чебоксарская школа № 64: с учетом запуска второго корпуса в микрорайоне «Садовый» она набрала 16 первых классов.

По словам главы Чебоксар Владимира Доброхотова, всего в новом здании открылось 83 класса, за парты сели более 1600 обучающихся.

Во всех учебных заведениях в преддверии сентября состоялись всероссийские учения — отрабатывались действия в случаях террористической угрозы и атаки беспилотника. День знаний прошел без эксцессов. Однако на телефон горячей линии ГКЧС Чувашии поступило ложное сообщение о минировании Синьяльской школы в Чебоксарском округе. «Проведены мероприятия в соответствии с действующими правилами», — доложил министр Дмитрий Захаров.

Также руководитель Минобразования сообщил, что накануне в республику в сопровождении взрослых из Курской и Брянской областей приехали 17 детей. Всем ребятам предоставляются места в садиках и школах.

В Новочебоксарске двери распахнули 16 общеобразовательных учреждений. В двух школах, как уже сообщала «СЧ», продолжается капитальный ремонт. «Знаю, что срок работ там — до 1 ноября. Но просьба держать ситуацию на жестком контроле», — обратился Олег Николаев к главе Новочебоксарска Максиму Семенову.

О продлении капитального ремонта в Батыревской школе № 2 также до 1 ноября уведомил руководитель администрации Батыревского округа Рудольф Селиванов. Ученики, по его словам, пока будут заниматься в первой школе.

Напомнил Олег Николаев и про другие учреждения, где продолжается ремонт и благоустройство. Как и Максиму Семенову, наказал главам муниципалитетов лично контролировать ситуацию, в том числе по новой школе в чебоксарском микрорайоне «Университетский». В целом она готова, но требуется получить образовательную лицензию.