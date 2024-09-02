МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства РФ:

«Президент отмечал, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. Нужно, прежде всего, обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов. Правительство реализует для этого широкий комплекс мер. Среди них – программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже. На такие цели ранее направили уже порядка 2 млрд рублей.

Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 млрд рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентов за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты молодежи. Это станет серьезным подспорьем для наших молодых граждан. Они смогут получить новые знания, профессию, а в перспективе – создавать передовые решения, внедрять современные разработки в промышленности, медицине, электронике и по многим другим направлениям».