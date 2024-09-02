Чувашия принимает временных переселенцев

Вчера в республику прибыли восемь жителей приграничных районов Курской области, из них пятеро детей, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии. Приехавшие уже расселены в пункте временного размещения на базе одного из местных санаториев. На сегодняшний день в республике находится 31 житель Курской области, среди них — 13 детей. Для курян доступен полный спектр медпомощи, в том числе психологическая, а также необходимые социальные услуги. Дети имеют возможность продолжить обучение в ближайших учебных заведениях.