Чувашия принимает временных переселенцев

Вчера в республику прибыли восемь жителей приграничных районов Курской области, из них пятеро детей, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии. Приехавшие уже расселены в пункте временного размещения на базе одного из местных санаториев. На сегодняшний день в республике находится 31 житель Курской области, среди них — 13 детей. Для курян доступен полный спектр медпомощи, в том числе психологическая, а также необходимые социальные услуги. Дети имеют возможность продолжить обучение в ближайших учебных заведениях.
Опубликовано: 2 сентября 2024 г.
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