Национальные проекты — в действии

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым.

Руководитель республики проинформировал вице-премьера о разработке Стратегии АПК региона до 2030 года. Документ, в частности, предусматривает увеличение экспорта в полтора раза по сравнению с 2021 годом и объемов производства продукции не менее чем на 25%.

По словам Олега Николаева, индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 103,9%, в сельхозорганизациях — 107,9%. Всего на текущий год на развитие АПК предусмотрено 6,2 млрд рублей, из них 4,5 млрд рублей — на развитие сельского хозяйства и 1,7 млрд рублей на развитие сельских территорий.

Другой темой встречи, как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, стала реализация нацпроекта «Экология». Олег Николаев рассказал о введенных в эксплуатацию пяти очистных сооружениях, в том числе о строительстве ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, благодаря чему сброс сточных вод в Волгу сокращен на 40%. Также в этом году будет завершена рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП «Биологические очистные сооружения», объект готов к сдаче. Завершилась расчистка участка русла реки Суры в районе Ядрина, рекультивация четырех полигонов твердых бытовых отходов в Аликовском, Яльчикском округах, городах Канаш и Ядрин.

Олег Николаев также проинформировал Дмитрия Патрушева о строительстве мусоросортировочных комплексов в Канашском, Батыревском и Моргаушском округах мощностью 30 тыс. тонн каждый — этот проект реализуется совместно с Российским экологическим оператором. Работы уже начаты в Канашском округе с планируемым сроком сдачи 1 июля 2025 года. Проектно-сметная документация на строительство комплексов в Батыревском и Моргаушском округах прошла государственную экспертизу. «Все это позволит республике создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую к 2030 году 100% сортировку коммунальных отходов с созданием 141 рабочего места», — подчеркнул Олег Николаев.

Дмитрий Патрушев и Олег Николаев обсудили вопросы развития сельского хозяйства и экологии. Фото cap.ru
Опубликовано: 2 сентября 2024 г.


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