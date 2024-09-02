ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«Что такое преподавать, воспитывать? Это значит посвящать значительную часть своей жизни другим людям. Это не просто профессия, это в известной степени судьба. Во всяком случае, для подавляющего большинства педагогов и преподавателей.

Разумеется, мы сегодня особые слова должны сказать первоклашкам, потому что в их жизни действительно наступают кардинальные изменения. Это первый шаг во взрослую жизнь. Появляются обязательства, ответственность. И я очень рассчитываю на то, что ученики постарше поддержат малышей.

И, разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши Вооруженные Силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась. Уверен, так и будет».