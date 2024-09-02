Штраф за шашлыки в лесу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Заволжье патруль обнаружил любителей жареного на огне мяса. На компанию из Новочебоксарска составлен административный протокол, нарушителям грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

В минувшие выходные сотрудники Минприроды, инспекторы лесной охраны совместно с экипажами ГИБДД и патрульно-постовой службы МВД по Чувашии вновь проводили усиленное патрулирование, были использованы квадрокоптеры.

Теплая и сухая погода, которая радует жителей Чувашии в последнее время, способствует высокой пожароопасности. В регионе установлен IV класс пожарной опасности, запрещается въезд и посещение лесов.

В Минприроды отмечают, что, несмотря на запрет и смс-оповещение, люди продолжали находиться в зеленых зонах и около водоемов (река Варламовка и озеро Изъяр). Большинство после профилактических бесед с инспекторами покидали места отдыха.

Василий Григорьев

Опубликовано: 2 сентября 2024 г.


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