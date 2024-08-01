С заботой о пациентах

В Чувашии обновляются медицинские учреждения.

В Республиканском онкологическом диспансере завершился капитальный ремонт хирургического корпуса № 1. Как сообщают в Минздраве республики, недавно здание прошло приемку и открыло двери для пациентов. Побывал в отделении и вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Хирургический корпус № 1 состоит из двух блоков в три и пять этажей. Первый возведен 50 лет назад, второй — в 1992 году. Оба перестали соответствовать современным требованиям, поэтому было принято решение о поэтапном ремонте. По данным Минздрава Чувашии, на эти цели из республиканского бюджета выделено 416 млн рублей. Масштабные работы начались в 2022 году. Чтобы не останавливать госпитализацию, лечение и проведение операций, располагающиеся в здании отделения перевели в хирургический корпус № 2.

За это время в старых блоках обновили коридоры, процедурные и кабинеты врачей. По словам и.о. главного врача Республиканского онкодиспансера Сергея Прокопьева, после завершения работ появилась возможность вести прием пациентов сразу в трех кабинетах, и людям теперь не приходится долго ждать, пока оформляются документы. Удобнее стали палаты, на каждые две комнаты обустроен свой санузел.

Отремонтированы и помещения для оказания паллиативной медицинской помощи. В обновленный корпус переехали многие отделения онкоурологии, опухолей молочной железы, головы и шеи, а также круглосуточный и дневной стационар отделения противоопухолевой лекарственной терапии. На базе последнего впервые открыт единый кабинет разведения лекарственных препаратов. Работающий в нем медперсонал обеспечен комплектами специальной защитной одежды, а само помещение оборудовано современными вентиляционными установками, системой ультрафиолетового облучения и видеонаблюдением. Благодаря оптимизации работы кабинета удается сохранить средства, которые потом можно направить на закупку противоопухолевых препаратов, рассказали в диспансере.

Также после модернизации открыты три операционные, оборудование для них поступило в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам Сергея Прокопьева, это позволит увеличить число проводимых операций на 30%, то есть до 40-45 в день. А значит, людям, нуждающимся в оперативном лечении, не придется долго ждать госпитализации.

Особое внимание уделено пациентам с ограниченными возможностями здоровья. На входе установлен пандус с электроподъемом. Комфортными стали лифты. На каждом этаже предусмотрена понятная навигация. Так, людям с проблемами зрения ориентироваться в пространстве помогают аудиосопровождение и надписи шрифтом Брайля.

По мнению министра здравоохранения, модернизация Республиканского онкологического диспансера, поддержанная Главой Чувашии Олегом Николаевым, является важным шагом в реализации нацпроекта «Здравоохранение», в котором особое внимание уделено помощи онкобольным.

«Мы стремимся создать современные, комфортные и функциональные условия для работы медицинского персонала и лечения наших пациентов. Обновленное отделение позволит не только повысить эффективность хирургических вмешательств, но и сократить время ожидания для людей», — подчеркнул Владимир Степанов.

Преобразования онкодиспансера оценил и Глава Чувашии Олег Николаев. В своем телеграм-канале он сообщил, что сегодня учреждение полностью соответствует современным требованиям. «Правительство Чувашии продолжает масштабное обновление учреждений здравоохранения как в городе, так и на селе, чтобы медицинская помощь была качественной и доступной для каждого жителя Чувашии», — написал Николаев.