Поздравление с 1 сентября — Днем знаний Главы Чувашии Олега Николаева

«Дорогие ученики, студенты. Уважаемые педагоги и родители!

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник — День знаний. Это начало нового учебного года, время открытий и свершений. Уже завтра в Чувашии за парты сядут более 150 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассников и около 70 тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей.

Дорогие ребята, желаю вам больших успехов и блестящих побед! Помните, что знания — это великая сила, которая поможет вам достичь всех поставленных целей.

Мы живем в удивительное время, когда качественное образование является ключом к успеху и процветанию. Именно знания открывают перед нами новые горизонты и возможности для самореализации. Поэтому так важно ценить и уважать труд наших учителей. От всего сердца благодарю педагогических работников за их преданность и любовь к своей профессии. Уверен, что этот учебный год будет интересным, насыщенным, продуктивным. С праздником!»