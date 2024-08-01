Добывали песок вместо рыбы

Три участника организованной группы (жители Самарской области и Чувашской Республики) обвиняются в незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки. По версии следствия, с марта по май 2023 года обвиняемые незаконно организовали добычу песка на одном из участков Шумерлинского муниципального округа. Работы проводились под видом подготовки котлована и последующего обустройства пруда для разведения рыбы. Для дальнейшей легализации и продажи незаконно добытого песка обвиняемые подготовили фиктивные документы о якобы совершенной сделке по его покупке у организации, имеющей разрешение на добычу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, общий объем незаконно добытого природного ресурса превысил 77 тыс. куб. м. Материальный ущерб составил порядка 25 млн рублей. Уголовное дело направлено в Шумерлинский районный суд.