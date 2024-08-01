География сотрудничества расширяется

За последние годы внешнеторговый оборот Чувашии вырос почти в полтора раза. Об этом заявил Глава республики Олег Николаев на встрече с представителем МИД России в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым. Глава региона привел конкретные цифры. Внешнеторговый оборот республики вырос с 525,2 млн долларов США в 2019 году до 733,9 млн в 2023 году. Примерно на столько же подрос и экспорт. «В Чувашской Республике за последние несколько лет расширена география международного и межрегионального сотрудничества, а также весьма хорошие показатели по внешнеэкономической деятельности», — отметил Сергей Малов, выразив готовность и дальше оказывать содействие в развитии международных, внешнеэкономических связей. Он отметил, что повышению потенциала Чувашии в этой сфере послужит и презентация республики в Министерстве иностранных дел РФ, запланированная на I квартал 2025 года. Стороны рассмотрели ряд вопросов, среди которых улучшение внешнеэкономических и гуманитарных связей республики с зарубежными партнерами из стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, а также активизация работы по учреждению поста почетного консула в Чувашии.
Опубликовано: 28 августа 2024 г.
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