Развивать цеховую медицину

Инвестируется 11 новых строек.

На очередном заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за минувшее первое полугодие, рассмотрен доклад об охране труда в регионе. Внесены также изменения в республиканскую адресную инвестиционную программу.

Доходов за указанный период получено 52,4 млрд рублей, в том числе собственных — 30,3 млрд с ростом 22,4% к тому же прошлогоднему периоду, доложила и.о. министра финансов Ольга Метелева. Расходы исполнены в объеме 43,4 млрд рублей — увеличение на 4,2%. Данный документ предложено направить на рассмотрение республиканского парламента и Контрольно-счетной палаты. Докладчик напомнила, что в настоящее время идет работа над уточнениями бюджета и его формированием на последующий период.

И.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов внес предложения об изменениях в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Программа дополняется 11 новостройками. В том числе школы на 300 мест в селе Чуварлеи Алатырского округа, двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Михайловка и Синьялы Цивильского округа, реконструкции спортивной школы олимпийского резерва № 3 и семи объектов дорожного хозяйства. В этом году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в Кугесях и на перенос сетей электроснабжения с территории будущей республиканской клинической больницы для получения положительного заключения экспертизы на ее строительство. С учетом уточнений общий объем финансирования программы в текущем году составит 16,7 млрд рублей, в том числе с увеличением средств федерального бюджета на 206,7 млн рублей — до 6,5 млрд рублей.

Цифра В 1,7 раза снизился уровень производственного травматизма в Чувашии

В Чувашии в 1,7 раза снизился уровень производственного травматизма — с 280 до 163 человек. Общее количество пострадавших от несчастных случаев в минувшем году составило 163 человека, что на 1,8% меньше по сравнению с 2022 годом. В том числе 10 человек погибли, 28 получили тяжелые травмы — об этом сказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова в докладе о состоянии условий и охраны труда в республике в 2023 году. Среди субъектов Чувашия на шестой позиции. При этом в 2023 году на 11,2% по сравнению с 2022-м увеличились затраты работодателей на мероприятия по охране труда — более 17,1 тыс. рублей в расчете на одного работника.

Наиболее травмоопасными являются обрабатывающие производства — 36,8% несчастных случаев, сельское хозяйство — около 16%, строительство — более 13%. По видам преобладают травмы, полученные в результате падения с высоты. Всего на выполнение подпрограммы привлечено 610,1 млн рублей. Наибольший объем средств израсходован на реабилитацию пострадавших на производстве и обеспечение предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональной заболеваемости. За счет республиканского бюджета наибольший объем затрат направлен на профилактику заболеваемости, оздоровление и реабилитацию.

В части профилактики Глава заострил внимание на развитии цеховой медицины, незаслуженно подзабытой. Речь идет, в частности, о создании условий для прохождения диспансеризации, раннем выявлении заболеваний. Он попросил критически посмотреть на ситуацию и на основе лучших практик проработать мероприятия по улучшению этого дела.

Рассмотрены также меры по реализации отдельных положений территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Как сказал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, Минздрав республики предложен в качестве уполномоченного органа для подписания соответствующих межрегиональных соглашений по двустороннему регулированию возмещения денежных затрат.

Создается казенное учреждение «Ситуационный центр Главы Чувашской Республики». Это делается в целях обеспечения процедур подготовки и принятия качественных управленческих решений руководителя и правительства региона, доложил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов. Речь идет также об информационной поддержке анализа проблемных ситуаций, планирования мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, требующих координации деятельности исполнительных органов власти.