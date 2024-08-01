Увеличился экспорт муки и отрубей

АО «Чувашхлебопродукт» подписало соглашение по развитию товарооборота с Ираном.

Предварительно цели визита делегации Исламской Республики Иран и возможные перспективы обсудили на совещании у вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. Как обозначил врио гендиректора АО «Чувашхлебопродукт» Владимир Чурбанов, с мукой и отрубями чувашского производства уже знакомы в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Экспортных возможностей у предприятия много, поэтому географию поставок планируется расширять.

Представители холдинга «Самин Сабз» и ООО «Ирус» осмотрели технологические линии. Подписано соглашение между ООО «Ирус» и АО «Чувашхлебопродукт» о сотрудничестве и взаимодействии для развития промышленности в области мукомольного производства и поставки продукции в Иран. Стороны будут оказывать взаимную экспертную, организационно-методическую и информационную поддержку.

В целом экспортные поставки муки и отрубей за границу увеличились в разы. За первое полугодие 2024 года из Чувашии отправилось за границу 374,5 тонны муки — это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще выше показатели по отгрузке отрубей.