От прогресса и полиции не уйти

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Иногда путешествие может быть омрачено каким-нибудь неприятным обстоятельством. Например, пропажей дорогой вещи. И уж совсем неприятно, когда она была украдена. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь.

В декабре прошлого года проводница поезда «Москва — Чебоксары» во время уборки вагона обратила внимание на оставленные кем-то из пассажиров беспроводные наушники марки Apple, цена которых, кстати, восемь тысяч рублей. Женщина прихватила находку и не сказала о ней никому. К тому времени хозяйка дорогого устройства уже обнаружила пропажу и обратилась к начальнику поезда, он организовал поиск среди работников бригады, обслуживающей поезд.

Позднее сотрудники транспортной полиции с помощью геолокационного сервиса нашли наушники и вернули настоящей владелице. На днях Ленинский районный суд Чебоксар вынес приговор в отношении 56-летней проводницы. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде штрафа.

Опубликовано: 28 августа 2024 г.


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