Около своего дома…

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Следственным Управлением СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.

Происшествие произошло 27 августа в селе Синьялы Чебоксарского муниципального округа. Двухлетняя девочка, находясь на улице около своего дома, упала в наполненный водой частный канализационный колодец, крышка которого не была плотно закрыта. В результате она скончалась от утопления, сообщает телеграм-канал «ЧувашияСледком».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Семья ребенка на специализированном учете в полиции не состояла.

Опубликовано: 28 августа 2024 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.