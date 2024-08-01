Следственным Управлением СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.

Происшествие произошло 27 августа в селе Синьялы Чебоксарского муниципального округа. Двухлетняя девочка, находясь на улице около своего дома, упала в наполненный водой частный канализационный колодец, крышка которого не была плотно закрыта. В результате она скончалась от утопления, сообщает телеграм-канал «ЧувашияСледком».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Семья ребенка на специализированном учете в полиции не состояла.