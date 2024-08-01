Не хватает спецтехники

Вчера на планерке в администрации Чебоксар глава города Владимир Доброхотов поднял вопрос своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок во дворах. Минприроды республики поясняет, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Чувашия» не справляется со взятыми обязательствами в связи со сменой перевозчика, у которого нет достаточного количества спецтехники. («СЧ» сообщала об этой проблеме в номере за 22 августа). «Поручил ЕДДС и управам районов фиксировать факты нарушений, составлять акты и направлять в Минприроды для принятия мер реагирования и устранения недостатков. За прошедшую неделю составлено 20 актов», — сообщил Владимир Доброхотов в своем телеграм-канале.