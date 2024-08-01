ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«Сейчас Правительство завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнерства государства, общества, бизнеса и институтов развития.

На ближайшем Совете по стратегическому планированию мы рассмотрим подготовленные документы, обсудим их организационную, управленческую, финансовую часть и отдельно оценим, как каждое решение, мероприятие, поправки в закон, выделяемые средства в конечном счете работают на достижение национальных целей развития.

Только так, безусловно, и должно быть: в нацпроектах недопустимы какие-то «пустышки», проходные, холостые пункты для бюрократической «галочки», то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей».