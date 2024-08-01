Индустриальный парк — в особой зоне внимания

В особой экономической зоне «Новочебоксарск» продолжается возведение индустриального парка общей площадью более 43 гектаров из 542 гектаров всей площади ОЭЗ. В 2023 году был завершен первый этап строительства стоимостью 399,2 млн рублей. В нынешнем — ведется сооружение электрической подстанции и газопровода высокого давления. Об этом шла речь на встрече Главы республики Олега Николаева со строителями и резидентами технопарка в рамках празднования Дня города Новочебоксарска.

Как доложили специалисты, проложены сети водоснабжения, связи, объект энергоснабжения готов на 90%. При этом практически все материалы — чувашских производителей. «Это класс, здорово!» — прокомментировал Глава. В ноябре все работы будут выполнены, вплоть до благоустройства.

На площадках ОЭЗ планируется организовать производство химических и пищевых продуктов. План обустройства и проект планировки территории разработан управляющей компанией. Намечено участие пяти резидентов с численностью более одной тысячи рабочих мест. Объем инвестиций составит больше 12 млрд рублей. Первый резидент — ООО «Звениговский» — зарегистрировался в декабре 2023 года и намерен вложить более 600 млн рублей. Планируется выпускать мясные полуфабрикаты, а также мучные кондитерские изделия. На сегодня резидентом вложено 179 млн рублей и создано 35 рабочих мест.

В августе заключены соглашения с ООО «Авиатор» и ПАО «Химпром». «Авиатор» намерен инвестировать более 830 млн рублей в выпуск малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования, уличной мебели, элементов благоустройства. «Химпром» реализует инвестиционный проект по техперевооружению производства нейтрального гипохлорита кальция с увеличением мощности. До конца года заявку на резидентство планируют подать ООО «Новаэн» (производство электродвигателей, электрогенераторов), новое юридическое лицо от ЗАО «Сеспель» (электротехническое оборудование), ИП Пухов Е.В (крупозавод), ООО «Интерэнерго» (производство котлов). Такие же намерения у ООО «Агротехмаш» и «Нордлайн».

В следующем году здесь мы увидим уже другую картину, подчеркнул Глава в ходе встречи. Какая она будет — рассказали резиденты. По словам представителя «Сеспеля», в конце сентября планируется получить официальный статус резидента. За фирмой закреплено около пяти гектаров. Главная задача — масштабировать производство полуприцепов, в дальнейшем — освоить производство электроприводов. Пока не хватает финансовых ресурсов, поэтому есть просьба о содействии со стороны правительства в получении заемных средств по линии фонда развития промышленности. Необходимо также поднять вопрос о подготовке специалистов по электроприводам.

Глава сказал, что в курсе этих запросов, и будет делаться все, чтобы они были удовлетворены. Есть решение Президента страны о наполнении фонда. Надо в ближайшее время вернуться к обсуждению темы вместе с Минпромэнерго. Что касается кадров, есть планы по созданию межвузовского кампуса мирового уровня с организацией соответствующих лабораторий и планы по выдвижению Чувашии как одного из центров промышленной робототехники. Ведутся переговоры, в частности, с Челябинским кузнечно-механическим заводом.

Возвращаясь к особой экономической зоне, Глава подчеркнул, что сначала надо освоить все имеющиеся ресурсы. «Как только мы заполним парк хотя бы на 80 процентов и будем понимать, что есть спрос и на остальные площади, то, конечно, тут же постучимся в федеральное правительство, чтобы эти решения тоже реализовать», — заверил Олег Николаев.

ООО «Интерэнерго» — компания иногородняя, занимающаяся промышленными котлами. В индустриальном парке она намерена разместить большое производство, есть и свои инновационные технологии. Как сказал представитель «Интерэнерго», они «по максимуму планируют привлекать ресурсы, заинтересованы предоставить в большом количестве рабочие места. Есть огромное желание создать также небольшой проектный институт». «Очень хорошие идеи, — одобрил Олег Николаев. — Мы готовы поучаствовать в их реализации». Представитель компании также высказал ряд просьб, в решении которых Глава обещал помочь.

Цифры и факты Уже до конца 2024 года заявку на резидентство планируют подать 6 организаций. Инвестиции составят порядка 8 млрд рублей, будет создано более 400 рабочих мест.

Прозвучали предложения по территориальному устройству в части присоединения к особой зоне. Местное предприятие, возглавляемое Розой Ивановой, рассматривает вопрос о создании текстильного кластера. А представитель «Звениговского» поделилась ближайшими планами по расширению производства. На данный момент загружен цех по мясопереработке, строится цех по выпуску мороженого. В следующем году заработают три новых цеха.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, курирующий город от правительства, проинформировал о мощном развитии социальной сферы Новочебоксарска. В этом году капитально отремонтировано 10 школ, на подходе программа по детсадам. Большие вложения идут в здравоохранение. Все это в итоге работает на людей, которые будут трудиться в особой экономической зоне.

Олег Николаев: «Есть решение Президента о наполнении ФРП и о направлении на такого рода проекты специальных средств. Будем использовать все возможные виды федеральной поддержки». Фото Максима Васильева