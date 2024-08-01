Студотряды завершили сезон

На базе этнокомплекса «Ясна» состоялось торжественное закрытие двух трудовых проектов — Окружного студенческого сельскохозяйственного отряда «CHUVA» и Межрегионального студенческого медицинского отряда «Вита».

Участников приветствовали глава Чебоксарского муниципального округа Владимир Михайлов, депутат Госсовета республики, главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов, проректор по воспитательной работе, молодежной политике и социальному развитию Чувашского государственного аграрного университета Илья Царевский. Были также объявлены имена лучших бойцов проектов по производственным показателям и социально-культурной деятельности. В состав Окружного студенческого сельскохозяйственного отряда «CHUVA» вошли 24 студента из шести регионов ПФО. Они трудились в агрохолдинге ООО «МЕГА ЮРМА». Отряд «Вита» представляли 22 студента из Воронежской и Тамбовской областей, республик Татарстан, Марий Эл и Чувашия. С 10 июля по 22 августа будущие медики работали на территории Чебоксарского округа.