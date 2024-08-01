Футбольные приключения с «Фиксиками»

«Полоса препятствий», «Вышибалы» и еще несколько интересных конкурсов ожидали юных участниц фестиваля футбола для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками», прошедшего на столичном стадионе «Олимпийский» 24 августа. Это грандиозное событие в Чувашии состоялось впервые, оно было организовано при поддержке Российского футбольного союза (РФС).

Популярность женского футбола в нашей стране набирает обороты. С каждым годом растет число девочек, мечтающих быть похожими на звезд любимой игры с мячом — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Примечательно, что фестиваль «Мы в игре. Лето с Фиксиками» стал первой «пробой пера» для некоторых юных поклонниц таланта мировых футбольных титанов.

Цифра Более 150 девочек из Чувашии и Марий Эл приняли участие в футбольном фестивале «Мы в игре. Лето с Фиксиками».

…Яркое утреннее солнышко улыбалось участницам перед стартом основной программы конкурсов. Пока футболистки из детских команд разминались, девочки, пришедшие на первое полноценное знакомство с футболом, немного переживали и не могли найти себе место. Правда, девятилетняя Юлия Калашникова в футболке сборной Португалии с фамилией уже упомянутого Роналду на спине стремилась отнять и заполучить мяч любой ценой, в том числе у своей младшей сестренки Даши. Как рассказал отец девочек Денис Калашников, когда дома по телевизору транслируется футбол, то Юля сразу прибегает, всегда внимательно следит за ходом матча.

«Благодаря проведению подобных фестивалей все больше детей приобщается к игре в футбол. Такие начинания мы только приветствуем», — сообщил президент Федерации футбола Чувашии Борис Борисов.

Для всех участниц было подготовлено восемь зон с самыми разнообразными заданиями, направленными на развитие скорости, выносливости, техники работы с мячом. И даже сказочные персонажи из «Фиксиков» играли определенную роль в одной из секций.

Многим девочкам понравился конкурс «Вышибалы», где нужно было выбить соперниц из круга при помощи двух надувных мячей. Конечно, никто не церемонился, и дети с огромным азартом принялись руками и ногами выбивать потенциальных «жертв». Главное, что обошлось без травм, а на лицах участниц сияли улыбки.

Примечательно, что юной гостье из Марий Эл 10-летней Александре Бороухиной больше всего понравилось футбольное упражнение «Лесенка», применяемое и в обычных тренировках. «Многие говорят, что футбол больше игра для мальчишек, но я не согласна — для девочек футбол тоже полезен. Благодаря футболу тренируешь ноги и тело. В своей команде я нашла себе новых подруг, — подчеркнула Александра Бороухина в беседе с корреспондентом «СЧ». — Я ждала этого фестиваля и очень рада, что меня взяли. Я хочу стать профессиональной футболисткой».

С огромным удовольствием испытания прошли футболистки детской команды «Водник» из Мариинского Посада. Как рассказал главный тренер коллектива Олег Шиверов, костяк дружины был сформирован с первого класса, а сейчас «Водник» участвует в различных республиканских и межрегиональных соревнованиях. Участие в фестивале девочкам принесло массу положительных эмоций.

«После конкурсов мои подопечные радостные, веселые и счастливые — запоминающееся событие, — поделился Олег Шиверов. — Любовь к футболу нужно прививать с детского возраста. Футбол — это очень хорошая командная игра, которая воспитывает характер».

Дословно СЕРГЕЙ ЛЕСИН, председатель «Профспорттура Чувашии», тренер республиканской спортшколы по футболу: «Для нас важно привлечь как можно больше девочек к занятию футболом, многие участницы фестиваля занимаются уже не первый год, а кто-то впервые потрогал мяч и познакомился с популярной игрой. Я думаю, что все девочки прониклись атмосферой фестиваля, и они будут сохранять любовь к футболу. Мы уделяем большое внимание развитию женского футбола — республиканские команды разных возрастов участвовали в окружных турнирах и показали хороший уровень выступлений. В Чувашии вырастают юные звездочки, которых привлекают в академии известных российских клубов — «ЦСКА», «Динамо».

Участницы были награждены памятными медалями и сертификатами. Фото автора