Новочебоксарск отмечает День города

Открытие праздника состоялось на площади Победы. Собравшихся приветствовал Глава республики Олег Николаев. Он вручил награды лучшим горожанам, а также передал городу новые троллейбусы.

Ранее Глава посетил местный экспериментальный театр, который в следующем году отметит свое 30-летие. Затем состоялся визит на предприятие “Маркастрой”, выпускающее клинкерную напольную плитку. Завод новый, запустился только пару месяцев назад. Состоялся разговор о перспективах предприятия.

В строящемся на окраине города индустриальном парке прошла встреча с промышленным активом республики. Обсуждалось дальнейшее участие предприятий в качестве резидентов.