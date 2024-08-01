Новочебоксарск отмечает День города

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Открытие праздника состоялось на площади Победы. Собравшихся приветствовал Глава республики Олег Николаев. Он вручил награды лучшим горожанам, а также передал городу новые троллейбусы.

Ранее Глава посетил местный экспериментальный театр, который в следующем году отметит свое 30-летие. Затем состоялся визит на предприятие “Маркастрой”, выпускающее клинкерную напольную плитку. Завод новый, запустился только пару месяцев назад. Состоялся разговор о перспективах предприятия.

В строящемся на окраине города индустриальном парке прошла встреча с промышленным активом республики. Обсуждалось дальнейшее участие предприятий в качестве резидентов.

Опубликовано: 24 августа 2024 г.


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