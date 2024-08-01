Условия для реабилитации

Участников специальной военной операции, проходящих лечение в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн, навестил полковник Александр Тихонов.

Наша газета уже рассказывала об Александре Михайловиче, уроженце Чувашской Республики. За успешное выполнение боевых задач он награжден пятью орденами. Сегодня Тихонов — участник инициированной Президентом России Владимиром Путиным программы «Время героев», подопечный полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова.

Знакомство с работой госпиталя началось в амбулаторном отделении медицинской реабилитации. В 2024 году сюда поступило 15 единиц нового оборудования по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Александр Тихонов также осмотрел зал лечебной физкультуры, где пообщался с участниками спецоперации, проходящими лечение в стационаре.

«С начала 2024 года в нашу поликлинику обратились более 600 участников СВО. Госпиталь — многопрофильное учреждение, поэтому на нашей базе можно получить консультации многих узких специалистов. Таких консультаций проведено около 3300 с начала года, — рассказал главный врач Владимир Осипов. — Около 160 участников СВО прошли лечение в условиях круглосуточного и дневного стационара. Наши специалисты проводят различные операции, в основном по извлечению осколков, а также по общему хирургическому профилю».

Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн — это центральное учреждение по Чувашской Республике, куда бойцы, прибывшие в отпуск, обращаются за медицинской помощью. Индивидуальные маршруты реабилитации в госпитале организуют с осени 2022 года, сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.