По-братски: депутаты Чувашии и Беларуси за дружбу

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В память о визите в Чувашию Елена Ганевич подарила коллегам фигурку зубра. Это животное — один из символов Беларуси. Там «цари белорусских лесов» обитают в Национальном парке «Беловежская пуща», где считаются главным достоянием. Фото Госсовета Чувашии

После недавнего визита в Беларусь официальной делегации Чувашии с ответным визитом республику посетили представители Гродненского областного Совета депутатов во главе с заместителем председателя Еленой Ганевич.
Как отметил спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, сотрудничество двух парламентов развивается в рамках соглашения, подписанного в 2023 году на Х форуме регионов России и Беларуси.
Гости ознакомились с деятельностью законодательного органа власти Чувашии, его законотворческими инициативами, а также побывали в филиале Центра «ВОИН» в лагере «Звездный» в Цивильском округе и приняли участие в праздновании 555-летия Чебоксар.
Как сообщают в Госсовете республики, коллеги обсудили перспективы взаимодействия в различных сферах. Вице-спикер Гродненского областного Совета депутатов Елена Ганевич высоко оценила деятельность депутатского корпуса Чувашии. Партнеров из Беларуси особо заинтересовал опыт работы с молодежью. Они отметили системный подход и большое внимание к патриотическому воспитанию.
Депутаты договорились наладить взаимный обмен группами старшеклассников, чтобы молодые люди могли глубже проникнуться общей историей наших народов. По словам Леонида Черкесова, это могут быть посещение мемориальных комплексов и музеев или организация военно-спортивных смен в оздоровительных лагерях. «Такое укрепление побратимских связей между Чувашией и Гродненской областью, развитие гуманитарных связей имеет большое значение для дальнейшего укрепления союзнических отношений», — считает Леонид Ильич.
Обсуждалось взаимодействие на уровне муниципалитетов. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Мариинско-Посадским муниципальным округом.
В состав делегации также вошли председатель Гродненского городского Совета Олег Белинский и другие депутаты. Гости из Гродно провели рабочую встречу с депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов. Напомним, Гродно — побратим столицы Чувашии с 23 июня 2009 года. За 15 лет многосторонних деловых и дружеских отношений между городами установилась тесная связь в сфере туризма, образования, науки, культуры и здравоохранения, ежегодно проводятся совместные экономические форумы.

Опубликовано: 21 августа 2024 г.


Читайте также:

Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Закон не позволит снижать прожиточный минимум
Госсовет одобрил введение специального налогового режима и поправки в закон о выборах
Выборы Главы Чувашии назначены на 13 сентября
Редакцию газеты «Советская Чувашия» посетил Анатолий Аксаков
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Чувашию
«Планов много, давайте работать…»
Денис Мантуров отметил прогресс в развитии промышленного потенциала Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.