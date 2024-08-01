По-братски: депутаты Чувашии и Беларуси за дружбу

После недавнего визита в Беларусь официальной делегации Чувашии с ответным визитом республику посетили представители Гродненского областного Совета депутатов во главе с заместителем председателя Еленой Ганевич.

Как отметил спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, сотрудничество двух парламентов развивается в рамках соглашения, подписанного в 2023 году на Х форуме регионов России и Беларуси.

Гости ознакомились с деятельностью законодательного органа власти Чувашии, его законотворческими инициативами, а также побывали в филиале Центра «ВОИН» в лагере «Звездный» в Цивильском округе и приняли участие в праздновании 555-летия Чебоксар.

Как сообщают в Госсовете республики, коллеги обсудили перспективы взаимодействия в различных сферах. Вице-спикер Гродненского областного Совета депутатов Елена Ганевич высоко оценила деятельность депутатского корпуса Чувашии. Партнеров из Беларуси особо заинтересовал опыт работы с молодежью. Они отметили системный подход и большое внимание к патриотическому воспитанию.

Депутаты договорились наладить взаимный обмен группами старшеклассников, чтобы молодые люди могли глубже проникнуться общей историей наших народов. По словам Леонида Черкесова, это могут быть посещение мемориальных комплексов и музеев или организация военно-спортивных смен в оздоровительных лагерях. «Такое укрепление побратимских связей между Чувашией и Гродненской областью, развитие гуманитарных связей имеет большое значение для дальнейшего укрепления союзнических отношений», — считает Леонид Ильич.

Обсуждалось взаимодействие на уровне муниципалитетов. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Мариинско-Посадским муниципальным округом.

В состав делегации также вошли председатель Гродненского городского Совета Олег Белинский и другие депутаты. Гости из Гродно провели рабочую встречу с депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов. Напомним, Гродно — побратим столицы Чувашии с 23 июня 2009 года. За 15 лет многосторонних деловых и дружеских отношений между городами установилась тесная связь в сфере туризма, образования, науки, культуры и здравоохранения, ежегодно проводятся совместные экономические форумы.