Август — один из самых любимых месяцев молодоженов

Свадебный бум

Третий месяц лета, пожалуй, один из самых любимых месяцев молодоженов. Море цветов к празднику, новый урожай — самое время приглашать гостей.

В республике на август этого года в отделы ЗАГС подано 929 заявлений (к слову, на сентябрь пока 396). В красивую дату 08.08 поженились 69 пар. А наиболее популярным стало 24 число — в этот день марш Мендельсона прозвучит для 121 рождающейся семьи. Традиционно для свадеб выбираются и православные праздники. Так, на Ильин день «горько!» в Чувашии кричали 41 раз.

Во всероссийский Год семьи в Чувашии пошло на убыль количество разводов. За семь месяцев их было на 6,6% меньше, чем за такое же время 2023-го. А по итогам первого полугодия наша республика заняла третье место в Приволжском федеральном округе и четвертое по стране по наименьшему количеству разводов на одну тысячу населения.

Бывает, семейные пары переживают кризисы в отношениях. В таких случаях им помогут психологи в загсах — в рамках проекта «Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни».

А для женихов и невест напоминаем: заявление можно подать за год до выбранной даты свадьбы — в любой загс России или через портал госуслуг. Потребуются документы, удостоверяющие личность, и квитанция об оплате госпошлины. Если кто-то вступает в брак повторно, понадобится свидетельство о расторжении предыдущего союза, в случае вдовства — свидетельство о смерти бывшего супруга.