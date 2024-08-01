К поддержке Курской области присоединились ТСЖ и управляющие компании Чебоксар

Жителей новоюжного района, например, на доброе дело вдохновила председатель ТСЖ «Эгерский 48» Лидия Столярова. В чатах и на досках объявлений домов, входящих в ТОС «Кадетский», активистка сообщила о сборе гуманитарной помощи. Неравнодушные горожане принесли детские вещи, продукты питания, средства гигиены. За короткое время удалось собрать 15 коробок предметов первой необходимости. Также силами сотрудников одной из управляющих компаний были собраны деньги на закупку шести коробок тушенки, сообщает Госжилинспекция Чувашии. «Гуманитарку» волонтеры отвезли в администрацию Чебоксар для дальнейшей отправки в Курск.