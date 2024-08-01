С третьего места на первое

Минтранс Чувашии и Госавтоинспекция провели второй республиканский конкурс «АвтоЛеди», в котором приняли участие 20 женщин-водителей с разным уровнем подготовки и опытом вождения. В первую очередь конкурсанткам нужно было показать теоретические знания правил дорожного движения, а затем продемонстрировать свои навыки управления автомобилем. Третьим заданием стал творческий этап. По итогам всех испытаний титул «АвтоЛеди-2024» завоевала Мария Петрова. Она обладает всеми категориями водительских прав и работает в такси. Кстати, в прошлом году Мария заняла почетное третье место.