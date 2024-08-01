Тест-мобиль проверит кровь

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новенькая «Газель Next» с надписью «Мобильное тестирование» появилась на улицах Чебоксар в минувшие выходные. К белой машине можно смело подходить, заверяют в республиканском Минздраве. Это специально оборудованный автомобиль, в котором за пять минут можно узнать свой ВИЧ-статус с помощью анализа крови.

Санитарный транспорт приобрел недавно региональный Центр СПИД при поддержке правительства и Минздрава Чувашии. Машина оснащена всем необходимым для экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. До и после анонимной и бесплатной процедуры пациента проконсультируют специалисты.

Тест-мобиль будет регулярно выезжать в муниципалитеты республики, в том числе в отдаленные деревни и села.

Опубликовано: 20 августа 2024 г.


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