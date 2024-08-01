Анатолий Аксаков стал почетным гражданином Чебоксар

За служение городу и горожанам

По-особенному празднично накануне Дня города было в Большом зале администрации Чебоксар: живые цветы и музыка в исполнении концертно-духового оркестра под управлением Владимира Петрова, дружеские объятия коллег… В этот день здесь чествовали дорогих для столицы Чувашии людей — почетного гражданина города Чебоксары и тех, кто удостоился государственных наград и памятных медалей «За заслуги перед городом Чебоксары» и к 555-летию столицы.

Справка «СЧ» Традиция присвоения звания «Почетный гражданин города Чебоксары» ведет историю с 1983 года.

Как уже сообщала «СЧ», по результатам голосования на портале «Открытый город» и единогласным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие чувашской столицы звания «Почетный гражданин города Чебоксары» удостоился депутат Госдумы России Анатолий Аксаков. Поздравить с высокой наградой избранника собрались многочисленные соратники и коллеги, а также супруга и младший сын Анатолия Геннадьевича — Александр. Среди приглашенных были и члены экипажа знаменитой пилотажной группы «Стрижи».

Приветствуя всех, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что нынешнее поколение жителей республики — счастливые люди. Все, чего достиг город, — результат мужества, труда и терпения тех, кто стоял у его истоков прежде. В плеяде замечательных имен отныне — и Анатолий Аксаков. Он пополнил внушительный список почетных граждан Чебоксар, став, по словам руководителя республики, достойным его продолжателем.

Так, усилиями Анатолия Аксакова в столице построен стадион мирового уровня «Волга», на очереди — центр водных видов спорта, близится к завершению строительство лыжероллерной трассы, разработан и утвержден мастер-план Чебоксарской агломерации, обновляется парк троллейбусов, в активной фазе — вопрос строительства Республиканской клинической больницы и межвузовского кампуса на несколько тысяч студентов. Обсуждаются и другие не менее масштабные проекты в жизни города в ближайшие годы, за которые «болеет» Аксаков. Олег Николаев поблагодарил депутата за активную совместную работу и обозначил, что впереди еще много дел на пользу города и республики.

А каким был этот путь для самого Анатолия Аксакова, собравшиеся в зале узнали из небольшого фильма о новом обладателе почетного звания. Об Анатолии Геннадьевиче как о политике, профессионале и просто человеке разговор от первого лица в видеоролике вела экс-председатель Кабинета министров Чувашии Наталия Партасова. «Человек дела», «Политический тяжеловес», «Аксаков сказал — Аксаков сделал», «Гордость Чувашии», «Человек, который никогда не будет прятаться за спины», — отзывалась о коллеге Наталия Юрьевна, вспоминая совместную работу в самые тяжелые годы в правительстве республики.

«Буду работать, пахать, пахать, пахать», — поблагодарил за высокую оценку Анатолий Аксаков. При этом, несмотря на достигнутое, честно признался: «Мне стыдно за дела, которые не решены, не реализованы. У нас много-много вопросов, которые надо решать вместе депутатскому корпусу, правительству и местным администрациям». По его словам, на представителях власти — огромнейшая ответственность. «Надо любить людей», — добавил Анатолий Аксаков. «Когда-то мне мешали делать что-то ради интересов республики, а сейчас, наоборот, говорят: давай, паши. При таком руководстве, опираясь на наш великий народ, мы сделаем Чувашию лучшим местом в мире. Спасибо за доверие», — отозвался Анатолий Аксаков.

С важной наградой коллегу по Госдуме поздравили депутат Алла Салаева и спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Зная не понаслышке, что Анатолий Аксаков — один из авторитетных депутатов Госдумы, коллеги подтвердили, что он всегда был и остается на защите интересов Чувашии. Во многом благодаря его работе республика получает все больше поступлений из федерального бюджета. А представители духовенства отметили, что именно заботами парламентария в Чувашию на протяжении многих лет прибывает Благодатный огонь на Пасху.

За значительный вклад в развитие города и республики в знаменательный год государственные награды получили также медики, педагоги, конструктор, сотрудник военкомата, журналист, работник сферы обслуживания, юрист, государственные деятели. Так, орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» получил вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков. Принимая награду от Олега Николаева, в недавнем прошлом глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков поблагодарил руководителя республики за признание, доверие и высокую оценку. «Рад работать для Чувашии и для нашей страны. Служу Чувашии!» — произнес Алексей Ладыков, заметив, что для него ценно получить награду в дорогом для него месте — в зале городской администрации среди коллег и единомышленников, с которыми в бытность сити-менеджером проработал десять лет.