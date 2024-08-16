Фотокорреспондент «СЧ» Максим Васильев — лауреат премии «Общественное признание»

«Золотой фонд» столицы

Творцов и мастеров своего дела чествовали в рамках городского конкурса «Общественное признание», приуроченного к 555-летию Чебоксар. Среди лауреатов престижной премией — фотокорреспондент «СЧ» Максим Васильев.

Конкурсу «Общественное признание» — 13 лет. В его «золотом фонде» — более тысячи имен победителей и лауреатов. В юбилейный для нашей столицы год было подано свыше 250 заявок на участие, а самых достойных горожан выбирали в 12 номинациях.

По словам председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой, отбор проходил невероятно тяжело из-за огромного количества умных и талантливых чебоксарцев, представлявших в заявках разнообразные проекты. «Уверена, что подобные конкурсы нужно проводить и дальше — люди узнают друг друга, заряжаются энергией, которая помогает реализовывать новые инициативы», — добавила она.

ВЛАДИМИР ДОБРОХОТОВ, глава города Чебоксары: «Я уверен, что победители и лауреаты «Общественного признания» — это люди, любящие наш город всей душой и сердцем. Улучшая и благоустраивая столицу, мы все работаем над тем, чтобы в Чебоксарах каждый жил легко и комфортно и создавал уют возле себя. Важно, чтобы наш город оставался красивым и привлекательным для людей разных поколений».

Конечно, без внимания не остались смелые чебоксарцы. Так, в номинации «Народный герой — признание и уважение» главную награду премии (эксклюзивную статуэтку «Общественное признание». — Прим. ред.) получила многодетная мама Надежда Цветкова за спасение 11 июня на городском пляже столицы двух человек и оказание первой помощи.

«Победители получили общественное признание — это самая главная награда, — подчеркнула депутат Госдумы России Алла Салаева. — Я очень рада, что горожане активно участвовали в конкурсе. Они не избалованы вниманием. Чувство скромности — это качество, которым обладают многие номинанты, удостоенные награды».

Действительно, многие герои конкурса не стремятся к излишней популярности, а просто качественно выполняют свою работу. Один из них — фотокорреспондент «СЧ» Максим Васильев. Яркие со всех точек зрения фотоработы Максима украшают каждый номер нашей газеты, а он, словно без устали, трудится на мероприятиях. Часто бывает, что не на одном в день. Максим является абсолютно универсальным фотокором, у которого получаются классные кадры как в пресс-турах с республиканскими министерствами, так и с открытия дорог, больниц, школ.

Конечно, с особым трепетом наш фотокорреспондент работает на спортивных мероприятиях, которых в послужном списке Максима не сосчитать — от командного чемпионата Европы по легкой атлетике 2015 года до Всемирных игр национальных видов единоборств. В рамках «Общественного признания» Максим Васильев был удостоен награды за второе место в номинации «Чебоксары — пишу и снимаю о городе» за авторство самых ярких фотографий столицы и вех ее развития.

Другой наш коллега-фотокорреспондент Сергей Журавлев стал лауреатом в номинации «Мастер своего дела», инициировав создание Музея фотокорреспондентов Чувашии. Сергей Витальевич посвятил любимому ремеслу 39 лет. За это время у него в архивах накопилось огромное количество фототехники и материалов. Музей фотокорреспондентов Чувашии в этом году также отмечает круглую дату — пять лет со дня основания.

Сейчас в запасниках учреждения находится более 10 тыс. единиц хранения (от фотоаппаратов различных эпох до негативов и фотопленок). Коллекцией музея интересуются люди из различных уголков страны. Приезжали посетители из Воркуты, Сергиева Посада. Также постоянно проходят экскурсии для детей.

«Приятно, когда нашу работу замечают, поощряют и не забывают. Музей фотокорреспондентов Чувашии — это общее детище фотографов, журналистов и полиграфистов», — отметил Сергей Журавлев.

В номинации «От сердца к сердцу» первое место заняла руководитель вокальной инклюзивной студии «Солнышко» Гузель Федорова. В ее коллективе занимаются детки с синдромом Дауна и аутизмом. Благодаря упорному труду специалистов у ребят с ограниченными возможностями появляется шанс проявить таланты. «Нашему коллективу около 10 лет. У нас к каждому ребенку индивидуальный подход — прогресс виден на глазах, — сообщила Гузель Федорова. — Наши ребята невероятно талантливые».