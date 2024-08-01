На Запорожском фронте бойцы оборудовали полевой тренажерный зал

Гимнастические брусья из бревен, турник, прикрытый маскировочной сетью, штанга со связкой кирпичей вместо груза — такой нехитрый тренажерный зал прямо в зоне СВО смастерили бойцы на Запорожском фронте.

Парням, может, и хотелось бы погонять в футбол, но это потом, когда вернутся домой… А пока держать себя в форме им помогает полевой спортзал. Все «тренажеры» бойцы сделали своими руками. «Несмотря на то, что они находятся на передовой и каждый день рискуют жизнями, защищая свою Родину, ребята находят силы и время на такие простые человеческие радости, как занятия спортом», — пишет телеграм-канал «Бушлат майора».