Во всех муниципалитетах Чувашии открыты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области

Как сообщают в Минздраве Чувашии, принести в них можно предметы первой необходимости, нескоропортящиеся продукты питания, детское питание, одежду и обувь для взрослых и детей, постельное белье, подушки, а также средства личной гигиены (мыло, зубные пасты и щетки, дезинфицирующие салфетки и т.д.).

В Чебоксарах пункты сбора гуманитарки открыты в трех городских управах по адресам: Московский проспект, 33А; улица 50 лет Октября, 10А и улица Гагарина, 22А; в Новочебоксарске прием гуманитарной помощи идет в здании администрации города (ул. Винокурова, д. 14). Список всех остальных пунктов смотрите в телеграм-канале «СЧ». Время их работы — с 13 до 17 часов ежедневно. Телефон «горячей линии» по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области — 51-27-80.