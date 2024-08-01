В Чувашии не забывают про родных и близких участников СВО

Их стараются поддержать и помочь в случае необходимости.

Так, мама одного из бойцов из Шумерлинского округа обратилась за помощью в местный комплексный центр социального обслуживания населения — нужно скосить траву на придомовой территории. Сотрудники определили объем работ и призвали волонтеров. В скором времени двор был приведен в порядок. Хозяйка осталась довольна.

«Спасибо большое, нам очень приятно, что вы не забываете про нас и всегда оперативно помогаете решать бытовые вопросы. Теперь я выхожу во двор, и душа радуется», — сказала мама участника СВО.