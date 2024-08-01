Олег Николаев поздравил строителей с профессиональным праздником

Дорогие строители республики! Уважаемые ветераны отрасли!



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

Труд чувашских строителей славится на всю страну, и республику не случайно называют краем строителей. Ваша работа — это всегда гарантия высокого качества и соблюдения всех современных стандартов.

Вы создаете комфортную среду проживания, новые рабочие места и способствуете развитию экономики всей страны. Каждый из нас видит результаты вашей работы: дома, детские сады, школы, больницы, парки и скверы — все это формирует качество жизни и благополучие населения.

Более 20 тысяч специалистов и свыше трех тысяч строительных организаций формируют уникальный архитектурный облик нашей республики. Они внедряют отечественные строительные технологии и разрабатывают инновационные решения в архитектуре и инженерии, сохраняют историческое наследие региона, реализуют масштабные проекты в сфере инфраструктуры, жилищного строительства и благоустройства.

Особую благодарность выражаю ветеранам строительной отрасли, которые заложили прочный фундамент нашего строительного комплекса и передают свои знания молодому поколению, создавая трудовые династии.

Спасибо вам за преданность и любовь к своему делу, огромный вклад в развитие родной Чувашии! Желаю здоровья, счастья, благополучия и новых вдохновляющих проектов!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев