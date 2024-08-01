10 августа – День физкультурника

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые спортсмены и любители активного образа жизни!

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!

Cпорт даёт людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит преодолевать любые трудности. Всё больше жителей Чувашии приобщается к здоровому образу жизни, а для многих спорт становится неотъемлемой её частью.

Чувашия традиционно входит в число лидеров по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями. За 5 лет в регионе построено и реконструировано более 50 спортивных объектов.

Физкультурное движение, массовый спорт и соревнования способствуют выявлению молодых, талантливых и перспективных спортсменов.  Мы гордимся достижениями наших земляков, которые достойно защищают спортивную честь республики на самом высоком уровне.

Благодаря целенаправленной работе по созданию системы поддержки спорта, с начала года в составы спортивных сборных команд России вошел 301 спортсмен из Чувашии – это абсолютный рекорд за всю спортивную историю региона.

Наше будущее – в детях, поэтому республика принимает участие в всероссийских проектах «Губернаторский лагерь» и «Страна Героев», реализует проекты  «Za самбо» и «Самбо в школу», «Шахматы в школу», «Футбол в школу», «Дворовый тренер» и другие. Жители Чувашии принимают участие в сдаче норм ГТО. За 10 лет свою физическую и спортивную подготовку испытали 313 тысяч человек. В федеральном рейтинге республика регулярно входит в ТОП-10 регионов-лидеров.

Дорогие друзья, в этот праздничный день хочу от всей души поблагодарить спортсменов, тренеров, ветеранов спортивного движения и любителей физической культуры за преданность спорту! Вы вносите неоценимый вклад в формирование здоровой нации, укрепление и процветание нашего государства. 

Желаю всем крепкого здоровья, жизненной энергии, успехов и достижений!

 

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 10 августа 2024 г.


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