В Чувашии формируют гуманитарный груз для жителей Курской области

«Вновь ударили по мирным людям»

Главная тема этой недели — события на границе Курской области. В понедельник в 5.30 утра украинские подразделения предприняли атаки на ее территорию, одновременно начался массированный обстрел приграничного Судженского района. Вчера в Минобороны РФ сообщили: «В Курской области в течение последних суток продвижение противника не допущено. Попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении пресекаются. Потери ВСУ составили 660 человек и 82 единицы бронетехники».

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи, — заявил в среду Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны. — По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно».

Среди погибших и раненых в Курской области много мирных людей. «Украинские БПЛА буквально охотятся на жителей Суджи, пытающихся эвакуироваться из города в безопасное место», — рассказал корреспонденту «Российской газеты» сын священника Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. По его словам, когда он уезжал из города, его, как и других эвакуировавшихся жителей, преследовали дроны ВСУ. Они атаковали несколько машин, ехавших сзади Евгения, и в результате попадания легковушки загорелись. На выезде из города Суджа после атаки дронов погибли также водитель и фельдшер «скорой помощи», еще один врач получил ранение, пишет «РГ». Под обстрелом и журналисты — в среду был тяжело ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, готовивший репортаж о террористической атаке украинских подразделений на Суджу.

«Чудовищный теракт в Курской области. Подлый нечеловеческий киевский режим вновь ударил по мирным жителям, к несчастью, есть погибшие и раненые, — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Террористы нападают на безоружных, бьют по машинам скорой помощи. Они понесут возмездие за всю жестокость и зло, которое причинили. Соболезнуем родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего восстановления. Чувашия готова прийти на помощь жителям области, попавшим в беду. Мы — рядом, вместе обязательно выстоим».

Кстати

По поручению Главы региона Олега Николаева Чувашия формирует гуманитарный груз для жителей Курской области. Как сообщили в Администрации Главы Чувашии, груз формируется исходя из потребностей жителей, которые подверглись атакам ВСУ.