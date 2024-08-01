Студенты знают, где будут работать

Чувашия вошла в десятку регионов-лидеров страны по эффективности и уровню выполнения квоты на целевое обучение по аграрным направлениям. Успех региона отметили на всероссийском оперативном совещании по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса.

На данный момент по целевому направлению в Чувашский государственный агарный университет зачислено 111 человек. Всего предусмотрено 135 мест. На оставшиеся — вуз примет студентов в течение августа. Всего на «целевые» места претендовали 163 абитуриента от 85 заказчиков-организаций.

Набирают будущие кадры и техникумы региона. К примеру, Цивильский аграрно-технологический техникум планирует заключить 60 целевых договоров, из которых 31 — по аграрному направлению: 26 человек будут учиться для дальнейшей работы в ООО ВДС, и 5 — в АО «Авангард «Цивильский бекон».

Подготовка кадров для организаций агропромышленного комплекса ведется еще в 4 техникумах, расположенных в Вурнарском, Батыревском, Ядринском и Мариинско-Посадском округах.