Опубликованы результаты рейтинга инновационного развития субъектов РФ

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, наиболее инновационными регионами признаны Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Девять субъектов страны смогли кардинально — на 10 и более позиций — улучшить свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом. В их числе Омская, Смоленская и Костромская области, Чеченская Республика, Адыгея, Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Хабаровский край. Чувашия также находится в этом списке. Залог успеха «прорывных» регионов — акцент на улучшении социально-экономических условий инновационной деятельности и повышении качества научно-технической и инновационной политики.

Число лидеров по качеству инновационной политики возросло с 15 до 19. В 2024 году в группу лидеров вошли Санкт-Петербург, Ставропольский край, Саратовская область, республики Башкортостан, Чувашия и Мордовия. Выбыли Самарская и Ульяновская области.