В Чувашии досрочно завершен этап расселения аварийных домов

Чувашская Республика входит в число регионов, досрочно завершивших расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В списке «досрочников» — 41 регион. Также было объявлено, что со следующего года расселение аварийного жилья будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На продолжение программы расселения в соответствии с Посланием Президента России Федеральному Собранию предусмотрено за счет средств федерального бюджета 330 млрд рублей.

Всего с 2019 по 2024 годы в республике переселено 1016 человек. По данным Минстроя, с 2025 года в Чувашии планируется приступить к реализации новой программы расселения из аварийного жилья для жителей, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.