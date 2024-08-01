В Чувашии досрочно завершен этап расселения аварийных домов

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашская Республика входит в число регионов, досрочно завершивших расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В списке «досрочников» — 41 регион. Также было объявлено, что со следующего года расселение аварийного жилья будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На продолжение программы расселения в соответствии с Посланием Президента России Федеральному Собранию предусмотрено за счет средств федерального бюджета 330 млрд рублей.
Всего с 2019 по 2024 годы в республике переселено 1016 человек. По данным Минстроя, с 2025 года в Чувашии планируется приступить к реализации новой программы расселения из аварийного жилья для жителей, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Опубликовано: 5 августа 2024 г.


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