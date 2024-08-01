В следующем году мошенникам будет сложнее взять кредит на имя другого человека

Запрет на займ

А те, кому трудно контролировать траты, получат возможность оградить себя от лишних займов и непосильных долгов. Об этом напомнили в Минфине Чувашии.

Закон, согласно которому граждане РФ смогут запрещать себе заимствовать деньги в банках, Президент России Владимир Путин подписал 26 февраля этого года. Через МФЦ или портал госуслуг человек сможет установить самозапрет на кредит. После этого, если от его лица в финансовую организацию придет заявка, ее автоматически признают недействительной, пишет «Парламентская газета».

Сам закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Такая отсрочка необходима, чтобы принять нормативные акты и технологически донастроить портал госуслуг. В связи с этим Центробанк 26 июля опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект указания, в котором изложил требования к условиям и порядку самозапрета при обращении физического лица в многофункциональный центр.

Проектом указания ЦБ предусматривается установление требований к условиям и порядку оказания услуги по предоставлению сведений о запрете на заключение договоров потребительского займа физлицу в многофункциональном центре, а также внесения сведений в кредитную историю человека.

Поясняя «Парламентской газете» важность утвержденной нормы, депутат Госдумы России, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что мошенники сегодня часто оформляют кредиты и займы на людей, в том числе с использованием методов социальной инженерии. В документе оговаривается, что самозапрет не следует распространять на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. А сведения о самозапрете необходимо размещать с указанием даты в основной части кредитной истории.

Началом действия запрета следует считать календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории соответствующих сведений, а снятие запрета устанавливать только на второй день — опять же для борьбы с мошенничеством. «Если человек подает заявление о самозапрете на кредит, информация практически мгновенно поступает в бюро кредитных историй — современные технологии позволяют это делать. Но снятие самозапрета должно происходить с периодом охлаждения не менее двух дней. Потому что часто бывают ситуации, когда люди оформляют кредиты, находясь под внешним влиянием», — пояснил Аксаков.

В тему

Установить самозапрет на кредит можно бесплатно неограниченное количество раз. Запрет может быть разным: по виду кредитора (банк или МФО) и по способу обращения (в офисе и дистанционно или только дистанционно).