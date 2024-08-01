Указом Главы Чувашии от 29 июля 12 жителей республики отмечены государственными наградами

За заслуги перед республикой и достойное воспитание детей

За многолетнюю плодотворную работу во благо Чувашской Республики медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Рябинина Татьяна Александровна — первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Немцева Татьяна Вячеславовна — начальник отдела по работе с Чувашской Республикой автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы», г. Москва.

За вклад в достойное воспитание детей знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждена Салаева Тамара Васильевна — мать пятерых детей, Комсомольский муниципальный округ.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный деятель науки Чувашской Республики» Лаврентьеву Анатолию Юрьевичу — заведующему кафедрой общей и частной зоотехнии Чувашского государственного аграрного университета, доктору сельскохозяйственных наук, профессору.

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Арсентьевой Наталии Витальевне — члену комитета по культуре Межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс», хормейстеру Центрального Дома культуры Чебоксарского муниципального округа, Шумилкиной Марине Петровне — режиссеру народного театра и массовых представлений Централизованной клубной системы Комсомольского муниципального округа.

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Лисицыну Сергею Валерьевичу — заместителю директора Государственного центра агрохимической службы «Чувашский», Цивильский муниципальный округ.

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Игнатьевой Светлане Геннадьевне — доценту кафедры методики преподавания учебных предметов и предметных областей Чувашского республиканского института образования, кандидату педагогических наук, Крыловой Татьяне Сергеевне — преподавателю Цивильского аграрно-технологического техникума, Кульеву Олегу Георгиевичу — редактору 1 категории отдела издания учебных и методических пособий редакции журнала «Хал?х шкул? — Народная школа» Чувашского республиканского института образования, Хорьковой Вере Васильевне — директору Шемуршинской средней школы Шемуршинского муниципального округа.

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Фоминой Вере Артемьевне — учителю средней общеобразовательной школы № 29 города Чебоксары.