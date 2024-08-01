Генотипы совпали

Чебоксарец Ефим Майоров и не предполагал, что сможет подарить кому-то шанс на жизнь, когда сдавал образец своей крови в Федеральный регистр доноров костного мозга. Но спустя два года его стволовые клетки пригодились.

«Я не думал, что реципиент найдется, ведь шанс, что генотипы незнакомых людей совпадут, равен вероятности выиграть в лотерею. Поэтому я очень удивился, когда мне позвонили и сообщили о том, что я могу спасти жизнь пациенту, сдав гемопоэтические стволовые клетки. Все случилось быстро: прошел примерно месяц от первого сообщения до донации», — рассказал Ефим.

В конце июня молодой человек стал 32-м донором костного мозга из Регистра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (РНИМУ).

«Процедура длилась около четырех часов, в это время я читал книгу и даже вздремнул, — вспоминает Ефим Майоров. — Единственное, что доставляло дискомфорт, — это реакция на цитрат, который вводят в ходе афереза, чтобы не образовывались тромбы. У меня немного немели губы, но врачи быстро это устранили».

Родители Ефима, сами медики, поддержали его решение и отметили, что гордятся сыном. Он пошел по их стопам, учится на четвертом курсе лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова. К слову, Федеральный регистр при вузе создан в 2022 году. Ефим вступил в него сразу же, на донорской акции в университете. «Сдавать стволовые клетки — словно сдавать кровь, только немного дольше», — говорит студент. Сегодня в этом «банке здоровья» 230 тысяч потенциальных доноров.

Наша справка

Наследственный код каждого человека уникален. Чаще всего генотипы максимально похожи у родственников, хотя и не всегда. В редких случаях у двух людей может быть частичное или полное совпадение — и тогда один из них способен стать для другого донором. Стволовые клетки, извлекаемые из костного мозга, могут оказаться единственным спасением для пациентов с лейкозом, лимфомой или наследственными заболеваниями. Выход здесь один — трансплантация.