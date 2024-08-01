Парапланеристу, упавшему с 30-метровой высоты, врачи сохранили способность самостоятельно передвигаться

В рубашке родился

Седьмого июля 48-летний Павел из Чебоксар отправился в Марий Эл, на гору Аламнер — полетать на парапланах. Экстремальным видом спорта мужчина увлекается более десяти лет. У него даже позывной есть — «Стриж». Павел никогда не рисковал, всегда подходил к полетам ответственно. И мысли не допускал, что может случиться несчастье.

«Была мягкая погода, стабильный ветер. При таких условиях можно относительно безопасно выполнять различные пируэты, — вспоминает чебоксарец. — Видимо, в какой-то момент я совершил ошибку. Потерял управление и, находясь на 30-метровой высоте, стал падать вниз по спирали. Из-за большой перегрузки потерял сознание. Очнулся буквально за три секунды до столкновения с землей. Единственное, что успел — сгруппироваться».

Следующее воспоминание: друзья осторожно несут его в подвеске к «скорой». Мужчина кричал от боли. Пришел в себя в Больнице скорой медицинской помощи.

«Состояние пациента при поступлении было тяжелое: переломы левого бедра, костей таза, правой пяточной кости. У него присутствовал травматический шок третьей степени, давление 70 на 40», — рассказал травматолог-ортопед нейрохирургического отделения БСМП Сергей Казенов. По счастливой случайности остальные части тела, а также внутренние органы при падении не пострадали — звучит фантастически, но это факт!

Три дня Павел провел в реанимации. Его состояние было стабилизировано. Затем мужчину прооперировали. Бригада медиков под руководством заведующего нейрохирургическим отделением Леонида Овечкина несколько часов собирала воедино многочисленные отломки. «Мы применили остеосинтез гамма-стержнями. Благодаря этой современной методике поврежденные кости надежно фиксируются, что позволяет им быстрее срастаться. На кости таза также был установлен аппарат внешней фиксации», — объяснил Сергей Александрович.

Профессионализм и опыт нейрохирургов и травматологов БСМП позволили сохранить анатомическую структуру костей пациента, их длину и ротационный фактор. Прогнозы — благоприятные. «Будете и ходить, и бегать. И даже летать! Но лучше все же остановиться на традиционных видах спорта: лыжи, скандинавская ходьба, бег», — рекомендует Сергей Казенов пациенту, родившемуся в рубашке. Впрочем, Павел и сам пока не задумывается о возобновлении полетов. Говорит, что сначала научится твердо стоять на земле.

Напомним, нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи является единственным в регионе, куда доставляются пациенты с сочетанной травмой (после ДТП, падений с высоты).

Ольга Андреева