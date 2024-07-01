В Чувашии состоялся конкурс «Лучший вальщик леса»

В Алатырском округе состоялся ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший вальщик леса». За титул боролись профессионалы из Чувашии, Марий Эл, Карелии, Татарстана и Брянской области. Каждому участнику необходимо было пройти пять испытаний: валка дерева (на лесосеку), замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка и обрезка сучьев. Лучшим в этом году стал Александр Соколов из Карелии, он занял первое место среди профессионалов. На втором месте вальщик из Чувашии Артем Шашков.