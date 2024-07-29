«Маэстро» прописался в Кугесях

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Картины-муралы на стенах домов есть теперь не только в Чебоксарах и Новочебоксарске. В поселке Кугеси на торцевой стене девятиэтажного дома по улице Советской, 87 появился мурал с изображением Маэстро из знаменитого фильма «В бой идут одни старики». Работали над ним художник Сергей Петров и дизайнер Артем Павлетич, сообщает телеграм-канал «Контракт 21.рф».

Одним только муралом в Кугесях решили не ограничиваться. Сейчас идет работа над следующей уличной картиной — изображена на ней будет чувашская девушка и официальный логотип поселка, утвержденный в прошлом году. А затем еще один мурал украсит сразу две стены пятиэтажки на той же улице Советской.

Опубликовано: 30 июля 2024 г.


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