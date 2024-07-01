Врачи-офтальмологи сняли клеща с глаза пациента

В кабинет неотложной помощи республиканской клинической офтальмологической больницы обратился мужчина. Он привез с дачи не только малину, но и клеща, впившегося ему в кожу верхнего века.

Дежурный врач извлек кровососа. Затем его герметизировали и отправили в лабораторию, чтобы проверить на возможные инфекции. Пациента отпустили домой с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению.

Медики напоминают, что летом клещи весьма активны. Поджидать свою жертву они могут на деревьях, в кустах или траве.